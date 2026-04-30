7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、東京・浅草花やしきで行われたCANDY TUNE×花やしき『浅草 飴やしき』メディア発表会に登壇。3周年を迎えた思いを明かした。【写真】かわいい…キラキラした目で微笑む福山梨乃花やしきでは、あす5月1日からCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき