新潟県佐渡市で春の伝統行事の一つ『万燈まつり』が行われました。住民が手作りした万燈が披露され、町は活気に包まれました。 4月27日、佐渡市佐和田地区では地元の住民が集まり、祭りの準備作業にあたっていました。 1カ月以上かけて完成したのが、祭りの見所の一つとして披露される高さ4mの“万燈”。みこしを照らすための提灯です。 【本町常会外内浩一郎 会長】 「無事、完成して大変うれしく思う。この提灯を作って出