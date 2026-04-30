ボートレース江戸川「ゴールデンカップ」の5日目が、30日に行われ、5月1日、12R優勝戦のメンバーが決定した。初日12R江戸川選抜のメンバーでは、準優勝戦12Rで3着に食い込んだ大池佑来（39＝東京）が唯一の優勝戦進出となった。「足は全然変わっていなくて良くない。スタートは行きやすいけど、出足が一番弱いので何とかしないといけない」と、機力はひと息だが意地を見せた。優勝戦メンバーでは最多の当地8Vを誇る水面巧