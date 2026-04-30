フリマアプリ「メルカリ」会長で、J1鹿島の社長の小泉文明氏が30日、自身のXを更新。タクシーとの接触事故に遭い、左足を骨折したことを明かした。ゴールデンウィーク中に手術を受けるという。小泉氏は「火曜の夜にタクシーに轢かれまして、幸いそんなに強い衝突では無かったのですが、左足の骨折と顔と頭に切り傷が数カ所という症状でした」と報告。左足がギプスで固定されている写真を投稿した。続けて「今日アントラーズ