京都市の松井孝治市長は30日、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートを再検討している与党整備委員会から意見を求められた場合、「京都市域を通るのであれば、地下水への影響や財政負担などの懸念や課題を申し上げることになる」と述べた。報道各社の質問に答えた。京都府内では舞鶴市や亀岡市が地元を通るルートを誘致しているが、京都市としては積極的に誘致はしていないと強調。「京都市を通るルートが国家的事業とし