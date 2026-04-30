襲撃前に撮影したとするアレン容疑者の自撮り画像。右側の数字や丸印は、検察が追加/US District Court for the District of Columbia via CNN Newsource（CNN）米連邦検察は29日、先週末にトランプ大統領と閣僚らが出席したホワイトハウス記者協会主催の夕食会で、警備を突破して銃撃したとされる容疑者に関する詳細な情報を公開した。政府の見解として、これまでで最も手堅い内容の説明となる。検察側は、容疑者がシークレットサ