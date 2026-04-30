祝日明け３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前営業日の２８日比４５２円５１銭（０・９４％）安の４万７８１１円２８銭だった。４営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前営業日比６３２円５４銭（１・０６％）安の５万９２８４円９２銭だった。前日の米株式市場で、原油先物価格の上昇を受け、