東京・文京区の東京ドームシティでアトラクションを点検中の女性従業員が死亡した事故をうけて原因究明などを行う事故調査委員会が設置されました。今月21日、「東京ドームシティアトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」で点検作業をしていた従業員の上村妃奈さんが、落下してきた座席部分に挟まれ死亡しました。事故をうけて、東京ドームは、社外の専門家や弁護士らで構成された事故調査委員会を設置したことを明らかにし