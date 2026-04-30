ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が３０日、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。２０１１年ドラフト６位で日本ハムに入団すると、２３年年オフにポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦。２５年にソフトバンクに加入し、ＮＰＢ通算２０１試合に登板してきた。右腕は「（プロで）長くやってきた証しなのですごくうれしい」と胸のうちを語り「（権利を）取ったから何か変わるわけじゃな