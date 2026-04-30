【その他の画像・動画等を元記事で観る】第15回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞した川原礫氏による小説『ソードアート・オンライン』シリーズ（『電撃文庫』刊）。次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた物語は、2009年4月の原作小説第１巻発売以来高い人気を誇り、全世界での累計発行部数は3000万部を突破。この度、「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール