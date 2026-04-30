香川県旅客船協会が要望書を渡す(香川県庁) 香川県旅客船協会の堀川満弘会長らが県庁を訪れ、池田知事に要望書を渡しました。 旅客船協会によりますと、中東情勢の悪化で軽油や重油など燃料の価格が5月には悪化前の約2倍に急騰するとみられています。 また、メーカー各社からの船舶用のエンジンオイルの出荷が一部停止しているということです。 高松と小豆島を結ぶ高速艇は経営の悪化を受けて5月16