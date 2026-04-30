映画「ワタシ、発酵します！」監督・脚本／松田恒代さん 香川県のしょうゆ蔵を舞台にした映画「ワタシ、発酵します！」が、4月29日に東京(渋谷区円山町のユーロライブ)で開かれた「渋谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル2026」で、長編部門の「最優秀賞」を獲得しました。 映画祭は、若い才能を発掘しインディペンデント映画の魅力を伝えようと開いているもので、応募270作品(長編31作品・短編106作品・