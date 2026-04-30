3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では4月27日（月）の放送内容をお届けします。Mrs. GREEN APPLE大森元貴大森：さあ！ ということで、来週からは藤澤が先週も言っていましたけれども、ミセスLOCKS!を1人で担当するということで。藤澤：そうです！大森：今