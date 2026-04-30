「ホロライブ」所属VTuberの雪花ラミィさんが、30日までに自身のチャンネルで、同期の桃鈴ねねさん・獅白ぼたんさん・尾丸ポルカさんとコラボ配信を実施。みんなの頭の香りを確認し感想を語った。【動画】ホロライブ・雪花ラミィさんが同期の香りをチェック（59：20ごろ）29日に配信された「【３D配信】ねぽらぼでお菓子パーティー！はしゃいじゃうぞっ！！【ねぽらぼ／ホロライブ】」のラストでは、ラミィさんが3人の頭皮の匂