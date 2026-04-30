◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）西武が滝沢夏央内野手の一打で５試合連続で先制した。両軍無得点の２回、２死からこの日１軍再合流の石井が相手失策で出塁し、古賀悠も中前安打で続き２死一、三塁。カウント２―２と追い込まれながらも滝沢が相手先発・伊藤の１４６キロカットボールをはじき返した打球は、中堅手前で弾む先制の適時打となった。チームは現在３カード連続勝ち越し中。今カードは現在