女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が３０日、東京・台東区の浅草花やしきで開催されるデビュー３周年記念イベント「浅草飴やしき」のメディア発表会を同所で行った。パンダカー発祥の地・花やしきで、グループの衣装をモチーフにした７色の特別仕様車とともに登場。７人で開園宣言を行った。大ヒット曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」でのパフォーマンスにちなんだ“湯切りネキ”の愛称で知られる立花琴未は、曲に