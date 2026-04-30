ドル指数は低下に転じる、ドル円急落を反映＝ロンドン為替 ドル指数は上に往って来いとなっている。東京市場では原油高とともに有事のドル買いが前面に押し出された。ドル指数は９８．８０台から９９．０９３まで上昇した。東京午後からロンドン朝方にかけて高止まりしたあと、今度は流れが低下に転じている。片山財務相や三村財務官らによる介入実施を示唆する強い円安けん制発言を受けて、ドル円が急落していることが背景。