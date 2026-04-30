東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」が７月２日から９月１４日まで開催される。これはディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー５」の日本公開を記念して、映画の世界が東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で楽しめる。ＴＤＬとＴＤＳでは「トイ・ストーリー５」に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレ