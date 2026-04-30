◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）ヤクルト・内山壮真内野手が今季１号を放った。３点を追う２回１死、西が投じた１３２キロのチェンジアップを強振。打球は左翼席へ伸びた。今季１号に「流れが悪かったので早いイニングで得点することができてよかったです」と納得の表情。左脇の張りのため２月の浦添キャンプ序盤で離脱していたが、２８日の阪神戦（神宮）から１軍に合流。待望の一発が飛び出した。