◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）阪神・西勇輝投手が、２回に２者連続本塁打を浴びた。１死から内山に低めに投じたチェンジアップを捉えられ、左翼席へ運ばれた。続く武岡が内角低めのツーシームをすくい上げると、右翼席へ吸い込まれた。プロ１８年目の投手最年長右腕は連続で被弾したが、後続を打ち取った。