◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が出場７試合連続の出塁をマークした。初めて「２番・右翼」で先発出場。３回１死一塁の第２打席でカウント０―２と追い込まれながら、先発・玉村の外角高めの直球を逆らわずにはじき返し、右前に運んだ。２１日の中日戦（長野）から出場７試合連続出塁をマーク。２９日の広島戦では三塁走者としてスクイズでスタートを切り、左手をおとりにして