高市総理が先ほど、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談をおこないました。きのう、日本関係の船舶1隻が事実上、封鎖されているホルムズ海峡を通過し、ペルシャ湾の外へ退避しました。その際、高市総理は自身のXを更新し、残りの日本関係船舶を含め、全ての国の船舶がホルムズ海峡を自由で安全に通過できるよう、引き続きイラン側に働きかけていくと訴えていました。