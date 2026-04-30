お笑いタレントの大山英雄さんが自身のXを更新。先月亡くなった父親にまつわる思いがけないエピソードを綴りました。【写真を見る】【 大山英雄 】亡き父の姿が『Googleマップ』のストリートビューに映り込み「なんか笑けて来ました。まるで映画花束みたいな恋をしたみたいです」大山さんは「先月父が亡くなり、49日も終わりました。去年母も亡くなっていてもう両親がいないんだと寂しく思ってましたところ、ふと、実家をGoogl