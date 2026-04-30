北朝鮮の金正恩政権が2014年までの13年間で少なくとも358人を処刑していたとする報告書を韓国の国際人権団体が28日、公表しました。報告書は韓国の国際人権団体「転換期正義ワーキンググループ」が2011年に発足した金正恩政権期に脱北した265人の証言と、北朝鮮内部に情報源を持つメディアの報道などを分析したものです。報告書によりますと2011年12月から2024年12月までの13年間で少なくとも358人が処刑されたということです。政