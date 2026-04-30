お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が当面の間休養することを受けて、レギュラーを務めるTBSラジオ『金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜深1：00）の5月1日放送回に、ハリセンボンの近藤春菜が出演することが決定した。『JUNK』公式Xで発表された。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀日村は4月17日と同24日の同番組を体調不良のため欠席。17日は錦鯉の渡辺隆、24日はシ