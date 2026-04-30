ゴールデンウィークに入場無料で楽しめる「大学博物館」。後編は“個性的な美術作品”や“世界の名作椅子コレクション”などアートの世界にどっぷり浸れる施設です。【写真を見る】“未来の巨匠”の学び舎で“アートの世界”に浸る…GWも無料で楽しめる「大学博物館」【THE TIME,】 未来の巨匠！？“ピンク重機”や“流木の顔”大学博物館を15年以上取材してきた大坪さんのGWのオススメは、東京・小平市にある『武蔵野美術大