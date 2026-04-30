高市首相は、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、日本関係船舶のホルムズ海峡通過を前向きに受け止めているとの考えを伝えた上で、全ての国の船舶の自由で安全な航行の確保を改めて求めました。高市首相「日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を無事通過したことは、邦人保護の観点からも前向きな動きとして受け止めている、ということをお伝えしました」会談で高市首相は、日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶について、ホル