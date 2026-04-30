プラスチックなどの原料となる「ナフサ」に由来する化学製品について、高市総理大臣は、「供給を年を越えて継続できる」との見込みを明らかにしました。高市総理：ナフサ由来の化学製品の供給はこれまで半年以上とお伝えしてきたところですが、さらに伸びて、年を越えて継続できる見込みとなりました。中東情勢に関する閣僚会議で高市総理は、中東以外からの輸入ナフサが「5月には情勢緊迫化前の水準に比べ3倍となる。日本に来月か