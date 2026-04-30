◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー広島(30日、東京ドーム)広島のセカンド・菊池涼介選手が、見事な好守備でピンチを救いました。場面は1点ビハインドで迎えた3回。先発マウンドにあがった玉村昇悟投手は1アウトから連打を浴び、1、2塁とピンチを迎えます。後続はゴロとするも、その間に進塁を許し1、3塁。さらにディレイドスチールを決められ2、3塁とピンチを拡大しました。ここで打席に迎えたキャベッジ選手には、セカンド方向へ鋭い