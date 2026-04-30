木曜日から土曜日の雨の予想木曜日夜は、西日本から東日本は広く雨が降り、四国や近畿の太平洋側などで激しい雨が降る所がありそうです。金曜日の午前中は東海から関東に活発な雨雲がかかり、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る所があるでしょう。風も強まるため交通機関に影響をおよぼすおそれがあり、伊豆諸島を含めて関東や静岡県では、発達した雨雲がかかり続けた場合は、警報級の大雨となるおそれもあります。金曜日の日中は