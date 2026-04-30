北海道の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したと供述した、30代の男性職員について、警察は30日午後、死体損壊の疑いで逮捕状を請求しました。旭川東署から吉村直人記者が中継でお伝えします。旭山動物園の夏営業の開園を前に大きな動きがありました。警察はこれまでの捜索で焼却炉付近から人体の一部のようなものを発見し、逮捕状を請求したということです。警察は旭山動物園の職員で30代の男性が、妻の遺体を損壊した疑いが強