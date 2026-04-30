中東情勢への対応を議論する閣僚会議で発言する高市首相（手前から3人目）＝30日午後、首相官邸高市早苗首相は30日、ナフサ由来の化学製品の供給について「年を越えて継続できる見込み」と表明した。中東情勢への対応を議論する閣僚会議で述べた。政府はこれまで供給について「半年以上」としていたが、首相は中東以外からの代替調達が進むと説明した。ナフサはプラスチックなど幅広い製品の原料として使う。国内で備蓄する石