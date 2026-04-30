2026年1〜3月期実質GDP成長率の民間予測民間シンクタンク4社は30日、2026年1〜3月期国内総生産（GDP）の実質成長率の予測を発表した。平均は前期比年率1.6％増で、2四半期連続のプラス成長の可能性がある。政府のエネルギー価格抑制策で個人消費が上向いたとの指摘があった。中東地域の紛争が重しになるものの、悪影響が本格化するのは4月以降との見方が目立った。ニッセイ基礎研究所は、政府がガソリン税の暫定税率を廃止し、