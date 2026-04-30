NPBは30日、16日に神宮野球場で行われたヤクルト―DeNA戦で側頭部を負傷し、搬送先の医療機関の集中治療室で治療を受けていた川上拓斗審判員（30）が一般病棟に移ったことを発表した。まだ意識は回復しておらず、医療機関にて懸命な治療とリハビリを続けている。多くのファンから激励のコメントが届いていることを明かし「川上審判員の一日も早い回復を心より願っております」と結んだ。