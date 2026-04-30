◇プロ野球セ・リーグヤクルト−阪神(4月30日、神宮球場)ヤクルトは2回に2者連続ホームランが飛び出しました。初回に高梨裕稔投手がいきなり3点を取られる苦しい展開。それでも2回、5番に入る内山壮真選手が西勇輝投手の低めのチェンジアップをとらえ、レフトスタンド最前列への一発。「流れが悪かったので早いイニングで得点することができてよかったです」と今季1号を振り返りました。さらに続く武岡龍世選手がインコースのボ