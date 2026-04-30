長引く中東情勢が身近なものにも深刻な影響を与えています。商品などを入れる容器の不足が深刻化し、名物ギョーザが販売休止の事態になっています。30日のランチタイム、大勢のお客さんでにぎわっていたのは、埼玉発祥の中華料理チェーン「ぎょうざの満洲」。こだわりの国産豚肉を使用し、手ごろな価格で食べられるため人気のギョーザ。そのギョーザにも中東情勢の影響が及んでいます。5月1日から関東の店舗で「12個入り冷蔵生ぎょ