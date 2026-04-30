松屋では、2026年4月28日から「トンテキ定食」を販売中（一部店舗を除く）。これに合わせ、最大100円オフになるクーポンを松屋フーズ公式アプリで5月5日10時まで配信しています。トンテキ定食、トンテキ定食ダブルを用意松屋復刻メニュー総選挙で第3位に輝いたという「トンテキ」シリーズは、ジューシーで分厚く、香ばしい旨みととろけるような脂身の甘みをがっつりと堪能できます。にんにくの風味たっぷりの「濃厚タレ」が、お肉