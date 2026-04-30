しゃぶ葉は、2026年4月30日まで使える10％オフクーポンを「すかいらーくアプリ」で配信しています。10％オフの対象は4コースしゃぶ葉で使える「肉の日」クーポンを、すかいらーくアプリで配信中です。10％オフクーポンは、以下の4コースで利用可能です。・ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロースコース・ラムしゃぶコース・北海道産牛肩ロースコース・六穀豚＆牛みすじコースマロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店