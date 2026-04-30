ジョーダン ブランドは、国内で東京・渋谷に次いで2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」を、5月1日に大阪の心斎橋PARCO地下1階へオープンすると発表した。 『WORLD OF FLIGHT』は、ジョーダン ブランドに特化したリテールコンセプトであり、バスケットボールカルチャーへのオマージュとして、ブランドの過去、現在、未来を表現している。大阪・心斎橋に