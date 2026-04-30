東根市のこども園では、子どもの日を前に恒例の「すもう大会」が開かれ、小さな力士たちが熱戦を繰り広げました。 【写真を見る】「どすこい！」「っしゃあ！！」こども園ですもう大会ごほうびは「頑張ったで賞」メダル！（山形・東根市） 東根市立東部こども園で毎年行われている相撲大会は、子どもたちが園の向かいの小学校の土俵に興味を持ったことから始まった、春の恒例行事です。 きょうは、年長さん21人の取り組みが行