JR米坂線の復旧をめぐる検討会議が新潟県で開かれ、今後、バスを利用した交通網の利便性を向上させる取り組みについて検討を進めることになりました。 【写真を見る】大雨被災のJR米坂線今後はバスの利便性向上について検討へJRは「鉄道の単独運営は難しい」（山形） 会議には山形県と新潟県、沿線自治体、JR東日本などが出席し、冒頭を除いて非公開で行われました。 米沢市と新潟県を結ぶJR米坂線は、2022年8月の大雨で被