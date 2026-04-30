地方のスーパーによっては厳しい状況が続いています。中東情勢の緊迫化により、プラスチック製品の原料「ナフサ」が不足しています。包装資材の値上げにより、スーパーではレジ袋の値上げや経費の削減などの対応を迫られています。 三条市のスーパー『マルセン』では、メーカーによる商品の値上げに伴い、5月1日からペットボトル飲料や菓子類の一部など53品目が値上げされま