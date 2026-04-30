30日は晴れ間もあって、昨日より暖かくなりました。ただ、5月1日(金)は強い雨や雷雨に注意が必要です。 ◆5月1日(金)午前9時の予想天気図 2つの低気圧が発達をしながら本州付近を通過していくでしょう。この発達する低気圧の影響で、全県的に雨や風が強まって嵐のような天気になりそうです。 ◆5月1日(金)の雨の予想 朝6時は広い範囲で雨が降りますが、まだ降り方があまり強くない見込みです。昼ごろまでは雨が降っ