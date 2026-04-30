2026年7月に新潟市で開かれる『東京ガールズコレクション』に向けて準備が進められています。着物をリメイクして衣装を制作する学生たちが、十日町市で着物文化を学びました。 古くから織物が盛んな十日町市を訪れたのは、長岡造形大学と国際トータルファッション専門学校に通う12人です。学生たちは古着の着物をリメイクして、東京ガールズコレクションで使う衣装を制作します。 ■長岡造形大学4年生