県内では、冬眠明けの春グマの出没が相次いでいます。2025年はクマのエサとなるブナの実が凶作でしたが、今年のエサの状況について専門家の調査に同行しました。 4月22日、妙高市の『道の駅あらい』で目撃されたのは体長約1mのクマです。 ■クマを目撃 「レジの中にいて外を見たら自動ドアが開いて、黒い大きな物が入ってきた。」 幸い施設内には入ってきませんでしたが、警察は一時 道の駅の駐車場に入らないよ