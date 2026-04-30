シンガポールメディアの聯合早報は30日、韓国・現代自動車（ヒョンデ）グループ会長の鄭義宣（チョン・ウィソン）氏が8年ぶりに北京モーターショーに姿を見せたと伝えた。北京モーターショーは隔年開催で、今年は中国国際展覧センター（順義館）と首都国際コンベンションセンターを会場に4月24日〜5月3日の日程で開かれている。記事が韓国メディアの報道として伝えたところによると、鄭氏は29日に各展示エリアを訪れて電気自動車（