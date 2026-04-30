14期全国人民代表大会常務委員会第22回会議が4月30日午前、北京市内の人民大会堂で閉幕しました。会議は新たに改正された刑務所法、社会救助法を可決しました。韓俊農業農村部部長の職務を解任し、張柱氏を新たに同部部長に任命するとともに、張成中氏を応急管理部部長に任命することを決定しました。習近平国家主席は第74、75、76号議長令に署名しました。趙楽際全人代常務委員会委員長が閉幕式を主宰しました。閉幕式の後、第14