高市首相は中東情勢に関する関係閣僚会議で、石油を原料とするナフサ由来の化学製品の供給状況について、中東以外からの代替調達により「年を越えて継続できる」と明らかにしました。高市首相「ナフサ由来の化学製品の供給は、これまで半年以上とお伝えしてきたところですが、さらに延びて年を越えて継続できる見込みとなりました」「ナフサ」は原油から精製し、プラスチックなど生活用品の原料となるものです。高市首相は、アメリ