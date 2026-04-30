妻の遺体を遺棄したとして、任意の事情聴取を受けていた旭山動物園の男性職員に、警察が死体損壊容疑で逮捕状を請求したことが分かりました。焼却炉からは人体の一部のようなものが見つかったということです。警察は、旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、30代の男性職員から任意で事情を聞いていましたが、その後の捜査関係者への取材で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことがわかりました。また、焼却炉