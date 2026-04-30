◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）「7番・捕手」で先発出場した阪神・伏見が、移籍後初の適時打を放った。1点差に詰め寄られて迎えた3回。2死から6番・小幡が右翼線への二塁打で出塁すると、続く伏見がカウント2―1からスライダーを左前へ運んだ。この一打が、日本ハムからトレードで移籍後、34打席目にして初のタイムリー。同学年の先発・西勇をバットで援護した。